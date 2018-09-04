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Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в Венесуэле
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Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в Венесуэле 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Каракас, 3 сентября /Синьхуа/ — Министерство внутренних дел Венесуэлы в понедельник подтвердило гибель шести человек в результате крушения днем ранее легкомоторного самолета в штате Боливар на юго-западе страны. Погибли все находившиеся на его борту.
МВД заявило в соцсети, что упомянутый летательный аппарат с туристами пропал без вести вчера после взлета. Затем спасатели обнаружили часть обломков недалеко от водопада Анхель. Причиной аварии могло стать столкновение самолета с горой. В результате жертвами стали пилот и пять пассажиров — члены одной семьи. —0—
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