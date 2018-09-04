Сведений о пострадавших при землетрясении в Синьцзяне не поступало

Пекин, 4 сентября / Синьхуа / — Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 05:52 4 сентября в уезде Цзяши округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай /. По состоянию на 9:40 сведений о погибших и раненых, а также о материальном ущербе в результате землетрясения не поступало.

Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 39,51 градуса северной широты и 76,98 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 8,0 км.

В радиусе 20 км от эпицентра землетрясения проживает около 20 тыс. человек, в радиусе 50 км — 290 тыс. человек, в радиусе 100 км — 2,88 млн человек, сообщили в сейсмологическом управлении Синьцзяна.

После землетрясения местные власти направили в пострадавший район рабочую группу более чем из 20 человек. На данный момент в районе восстановлено движение железнодорожного транспорта. -0-