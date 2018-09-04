Ещё
Сведений о пострадавших при землетрясении в Синьцзяне не поступало
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму

Сведений о пострадавших при землетрясении в Синьцзяне не поступало 

ИА Синьхуа + ещё 1 3 часа назад
Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 05:52 4 сентября в уезде Цзяши округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. По состоянию на 9:40 сведений о погибших и раненых, а также о материальном ущербе в результате землетрясения не поступало.
Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 39,51 градуса северной широты и 76,98 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 8,0 км.
В радиусе 20 км от эпицентра землетрясения проживает около 20 тыс. человек, в радиусе 50 км — 290 тыс. человек, в радиусе 100 км — 2,88 млн человек, сообщили в сейсмологическом управлении Синьцзяна.
После землетрясения местные власти направили в пострадавший район рабочую группу более чем из 20 человек. На данный момент в районе восстановлено движение железнодорожного транспорта. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Китае задействовали механизм реагирования на стихийные бедствия 4-й степени в связи с наводнениями в провинции Гуандун Срочно: Самолет ВВС Индии разбился на западе страны В Мьянме с июля в наводнениях погиб 31 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко215
Мятого Порошенко застукали в самолете166
Япония возмущена действиями РФ461
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление498
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму28
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
01:13
Украина намерена разместить военные базы НАТО
Оружие Армия
03:13
Мятого Порошенко застукали в самолете
Украина В мире
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение