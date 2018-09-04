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Тайфун «Джеби» 5 сентября принесет на Сахалин сильные дожди и ветер
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Тайфун «Джеби» 5 сентября принесет на Сахалин сильные дожди и ветер 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Бушующий в Японии тайфун «Джеби» в среду, 5 сентября, принесет на Сахалин сильные дожди и ураганный ветер, сообщили ТАСС во вторник в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Сейчас он (тайфун) действует под Японией, сместится через Японское море. Сам центр будет располагаться над материковой частью — над Приморьем, затем продолжит смещение на север. Восточная его периферия окажет влияние на Сахалин. Завтра днем мы ждем очень сильные дожди и ветер 25−30 м/с с порывами до ураганного», — сказал собеседник агентства.
Как ожидается, самая плохая погода на Сахалине придется на дневное время.
Основной же удар стихии, полагают метеорологи, придется на Приморский край.
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