Тайфун «Джеби» 5 сентября принесет на Сахалин сильные дожди и ветер

Бушующий в Японии тайфун «Джеби» в среду, 5 сентября, принесет на Сахалин сильные дожди и ураганный ветер, сообщили ТАСС во вторник в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сейчас он (тайфун) действует под Японией, сместится через Японское море. Сам центр будет располагаться над материковой частью — над Приморьем, затем продолжит смещение на север. Восточная его периферия окажет влияние на Сахалин. Завтра днем мы ждем очень сильные дожди и ветер 25−30 м/с с порывами до ураганного», — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, самая плохая погода на Сахалине придется на дневное время.

Основной же удар стихии, полагают метеорологи, придется на Приморский край.