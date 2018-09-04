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На Сахалин движется мощнейший за последние 25 лет тайфун
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На Сахалин движется мощнейший за последние 25 лет тайфун 

Rambler News Service + ещё 9 41 минуту назад
Фото: Аргументы Недели
В ближайшее время на Сахалин придет тайфун «Джеби», который синоптики называют мощнейшим в регионе за последние 25 лет, [пишет] (https://ura.news/news/1052349273) URA.RU со ссылкой на МЧС по Приморскому краю.
У юго-восточного побережья острова из-за тайфуна ожидаются волны до четырех метров высоту и порывы ветра до 38 метров в секунду, в связи с чем в МЧС жителям региона рекомендовали держаться подальше от побережья во время шторма.
При этом, по данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре тайфуна составит от 160 до 215 километров в час, а высота волн может достигать 12 метров.
«Ночью 5 сентября под влиянием тайфуна интенсивные дожди сохранятся на восточном побережье и северо-востоке центральных районов. На реках края начался подъем уровня воды», — рассказали в МЧС.
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