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Более 30 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки
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Более 30 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки 

ТАСС + ещё 3 47 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары на площади около 40 га потушили в лесах России за сутки. Действующими оставались 10 возгораний, сообщила в четверг пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки лесопожарными силами ликвидировано 34 лесных пожара на площади 41 га. На 00:00 мск 6 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 591 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении пресс-службы.
Сутками ранее в регионах России действовало 17 лесных пожаров на площади 673 га, а в труднодоступных и отдаленных местностях — еще 26 лесных пожаров. Пройденная огнем с момента возникновения площадь составила почти 391 тыс. га. Самые сильные очаги были зарегистрированы в Якутии, несколько пожаров — в Красноярском крае. Эти возгорания не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, превышают прогнозируемый вред. Поселениям и объектам экономики они не угрожают.
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