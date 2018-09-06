Более 30 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки

ХАБАРОВСК , 6 сентября. / ТАСС /. Лесные пожары на площади около 40 га потушили в лесах России за сутки. Действующими оставались 10 возгораний, сообщила в четверг пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки лесопожарными силами ликвидировано 34 лесных пожара на площади 41 га. На 00:00 мск 6 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 591 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сутками ранее в регионах России действовало 17 лесных пожаров на площади 673 га, а в труднодоступных и отдаленных местностях — еще 26 лесных пожаров. Пройденная огнем с момента возникновения площадь составила почти 391 тыс. га. Самые сильные очаги были зарегистрированы в Якутии, несколько пожаров — в Красноярском крае. Эти возгорания не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, превышают прогнозируемый вред. Поселениям и объектам экономики они не угрожают.