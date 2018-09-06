У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений «Обнинск».
"Землетрясение произошло ранним утром в четверг по местному времени. Его эпицентр находился в 43 километрах западнее городского округа «поселка Палана», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что угроза цунами не объявлялась. В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось.