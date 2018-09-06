У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

"Землетрясение произошло ранним утром в четверг по местному времени. Его эпицентр находился в 43 километрах западнее городского округа «поселка Палана», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что угроза цунами не объявлялась. В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось.