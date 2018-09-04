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На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9
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На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: Дальний Восток
На Камчатке произошло землетрясение Как сообщили агентству «Интерфакс» в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН), подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы на суше в Усть-Большерецком районе.
«Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени на юго-западном побережье полуострова. Его эпицентр находился на глубине 240 км в 20 км от села Кавалерское», — отметили сейсмологи.
Также отмечается, что энергетический класс землетрясения составил 11,2. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
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