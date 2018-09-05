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На Дальний Восток обрушился разрушительный тайфун «Джеби»: видео
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На Дальний Восток обрушился разрушительный тайфун «Джеби»: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тайфун пришел в Россию со стороны Японии. «Джеби» нанес значительный ущерб этой стране — восемь человек погибли из-за буйства стихии, сотни получили травмы и ранения.
Дальний Восток России готовится принять удар тайфуна «Джеби». Этот разрушительный циклон уже назвали сильнейшим за последнюю четверть века.
Стихия обрушится на Приморье утром и днем пятого сентября. Сразу несколько районов региона накроют сильнейшие ливни и ураганы. Местные власти объявили режим чрезвычайно ситуации.
«Джеби» уже успел затронуть Сахалин. Судя по видеозаписям, сделанными очевидцами, тайфун действительно невероятно силен — ветер буквально валит деревья и срывает кровлю с крыш. Несколько поселков остались без электричества, аэропорт Южно-Сахалинска работает с перебоями.
Тайфун пришел в Россию со стороны Японии. «Джеби» нанес значительный ущерб этой стране — восемь человек погибли из-за буйства стихии, сотни получили травмы и ранения, два миллиона человек остались без света, в трех префектурах перекрыты дороги и не работает транспорт.
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