На Дальний Восток обрушился разрушительный тайфун «Джеби»: видео

Тайфун пришел в Россию со стороны Японии . «Джеби» нанес значительный ущерб этой стране — восемь человек погибли из-за буйства стихии, сотни получили травмы и ранения.

Дальний Восток России готовится принять удар тайфуна «Джеби». Этот разрушительный циклон уже назвали сильнейшим за последнюю четверть века.

Стихия обрушится на Приморье утром и днем пятого сентября. Сразу несколько районов региона накроют сильнейшие ливни и ураганы. Местные власти объявили режим чрезвычайно ситуации.

«Джеби» уже успел затронуть Сахалин. Судя по видеозаписям, сделанными очевидцами, тайфун действительно невероятно силен — ветер буквально валит деревья и срывает кровлю с крыш. Несколько поселков остались без электричества, аэропорт Южно-Сахалинска работает с перебоями.

Тайфун пришел в Россию со стороны Японии. «Джеби» нанес значительный ущерб этой стране — восемь человек погибли из-за буйства стихии, сотни получили травмы и ранения, два миллиона человек остались без света, в трех префектурах перекрыты дороги и не работает транспорт.