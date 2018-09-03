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В ЮАР при взрыве на складе боеприпасов погибли восемь человек
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В ЮАР при взрыве на складе боеприпасов погибли восемь человек 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна, сообщает новостной портал News24 со ссылкой на пожарные службы.
Сообщается, что мощный взрыв произошел около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Ранее сообщалось о гибели четырех человек, спасатели устанавливали местонахождение еще шестерых.
Причина взрыва, по словам представителя экстренных служб Кейптауна Тео Лэйна, все еще выясняется.
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