Какие прогнозы для края на ближайшие дни дали синоптики России и Приморья?

Когда начинать готовить осеннюю одежду?

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, к 5 сентября в Японское море выйдет «мощный супертайфун», который пройдёт по побережью Приморья. Он принесёт очень много влаги. Выпадет как минимум месячная норма осадков. Регион ждут ураганные ветры и сильные волны.

А глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что с 5 сентября дожди будут постепенно прекращаться. Они связаны с атмосферным фронтом, на котором над Жёлтым морем зародился довольно активный южный циклон. С этим циклоном будут связаны интенсивные дожди, наиболее интенсивные — в юго-восточной и восточной части края.

В Приморье могут наблюдаться переливы дорог, существует угроза разрушения мостов. Интенсивные дожди могут наблюдаться в верховьях реки Уссури. Опасных отметок могут достигнуть уровни воды в реках в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском районах. Начиная с 5 сентября с юга на север дожди будут постепенно прекращаться. К концу недели погода успокоится, а выходные, 8 и 9 сентября, будут солнечными и прохладными. Глава Примгидромета рекомендует всем подготовить осеннюю одежду.