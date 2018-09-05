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Какие прогнозы для края на ближайшие дни дали синоптики России и Приморья?
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Какие прогнозы для края на ближайшие дни дали синоптики России и Приморья? 

АиФ-Владивосток + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Когда начинать готовить осеннюю одежду?
По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, к 5 сентября в Японское море выйдет «мощный супертайфун», который пройдёт по побережью Приморья. Он принесёт очень много влаги. Выпадет как минимум месячная норма осадков. Регион ждут ураганные ветры и сильные волны.
А глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что с 5 сентября дожди будут постепенно прекращаться. Они связаны с атмосферным фронтом, на котором над Жёлтым морем зародился довольно активный южный циклон. С этим циклоном будут связаны интенсивные дожди, наиболее интенсивные — в юго-восточной и восточной части края.
В Приморье могут наблюдаться переливы дорог, существует угроза разрушения мостов. Интенсивные дожди могут наблюдаться в верховьях реки Уссури. Опасных отметок могут достигнуть уровни воды в реках в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском районах. Начиная с 5 сентября с юга на север дожди будут постепенно прекращаться. К концу недели погода успокоится, а выходные, 8 и 9 сентября, будут солнечными и прохладными. Глава Примгидромета рекомендует всем подготовить осеннюю одежду.
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