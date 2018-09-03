МЧС Ростовской области предупреждает о риске пожаров из-за сильного ветра

Ростовское управление по делам ГО и ЧС предупреждает о возросшей пожароопасности, усугубляемой сильным ветром.

Об этом идет речь в штормовом предупреждении, обнародованном спасателями.

В нём со ссылкой на синоптиков отмечено, что до 4 сентября включительно в городе Ростове-на-Дону сохранится чрезвычайная пожароопасность (уровень опасности повышен до пятого класса), при этом прогнозируется дальнейшее усиление ветра.

Как ранее сообщал «АиФ-Ростов» , только в конце августа МЧС по Ростовской области пришлось бороться с сильными степными пожарами в Азовском районе, а также почти сутки тушить полыхавшую Кумженскую рощу.

Жертв и разрушений нет, но ситуация остается напряженной.