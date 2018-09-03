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МЧС Ростовской области предупреждает о риске пожаров из-за сильного ветра
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МЧС Ростовской области предупреждает о риске пожаров из-за сильного ветра 

АиФ Ростов + ещё 1 5 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовское управление по делам ГО и ЧС предупреждает о возросшей пожароопасности, усугубляемой сильным ветром.
Об этом идет речь в штормовом предупреждении, обнародованном спасателями.
В нём со ссылкой на синоптиков отмечено, что до 4 сентября включительно в городе Ростове-на-Дону сохранится чрезвычайная пожароопасность (уровень опасности повышен до пятого класса), при этом прогнозируется дальнейшее усиление ветра.
Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», только в конце августа МЧС по Ростовской области пришлось бороться с сильными степными пожарами в Азовском районе, а также почти сутки тушить полыхавшую Кумженскую рощу.
Жертв и разрушений нет, но ситуация остается напряженной.
АиФ Ростов: последние новости
Площадь степного пожара в Азовском районе превысило 3 тысячи кв.м. На окраине Ростова-на-Дону огнём охвачено 7,5 гектаров территории Именем Захарченко хотят назвать улицу, где расположено консульство Украины
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