В Японии создали онлайн-карту мест, откуда можно удачно сфотографировать гору Фудзи

ТАСС , 3 сентября. В Японии создана специальная онлайн-карта с указанием мест и районов, откуда можно удачно сфотографировать вулкан Фудзи.

"Мы будем рады помочь людям сделать новые открытия", — рассказал агентству Kyodo один из создателей карты Хироси Тасиро.

Она включает около 40 локаций на различном расстоянии от священной для всех японцев горы. Самая дальняя из них находится в 323 км на юго-запад от нее в префектуре Вакаяма. На карте, в частности, указаны горные районы префектур Нагано и Гумма, а также соседние с Токио префектуры Тиба и Сайтама.

Для удобства каждая точка снабжена всплывающим примером такого кадра. Создатели перевели обозначения на карте на английский язык и добавили различные настройки, позволяющие учесть индивидуальные потребности пользователей.

Фудзи — действующий вулкан высотой 3776 м. Последний раз он извергался в 1708 году.