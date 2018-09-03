В Японии создали онлайн-карту мест, откуда можно удачно сфотографировать гору Фудзи 

ТАСС, 3 сентября. В Японии создана специальная онлайн-карта с указанием мест и районов, откуда можно удачно сфотографировать вулкан Фудзи.
"Мы будем рады помочь людям сделать новые открытия", — рассказал агентству Kyodo один из создателей карты Хироси Тасиро.
Она включает около 40 локаций на различном расстоянии от священной для всех японцев горы. Самая дальняя из них находится в 323 км на юго-запад от нее в префектуре Вакаяма. На карте, в частности, указаны горные районы префектур Нагано и Гумма, а также соседние с Токио префектуры Тиба и Сайтама.
Для удобства каждая точка снабжена всплывающим примером такого кадра. Создатели перевели обозначения на карте на английский язык и добавили различные настройки, позволяющие учесть индивидуальные потребности пользователей.
Фудзи — действующий вулкан высотой 3776 м. Последний раз он извергался в 1708 году.
Этот вулкан — одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. На его вершине расположены синтоистский храм и метеостанция. Число посещающих Фудзи туристов резко выросло после 2013 года, когда гора была внесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сезон восхождений обычно длится с июля по середину сентября.