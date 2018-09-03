Ещё
В Японии создали онлайн-карту мест, откуда можно удачно сфотографировать гору Фудзи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии создали онлайн-карту мест, откуда можно удачно сфотографировать гору Фудзи 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 3 сентября. В Японии создана специальная онлайн-карта с указанием мест и районов, откуда можно удачно сфотографировать вулкан Фудзи.
"Мы будем рады помочь людям сделать новые открытия", — рассказал агентству Kyodo один из создателей карты Хироси Тасиро.
Она включает около 40 локаций на различном расстоянии от священной для всех японцев горы. Самая дальняя из них находится в 323 км на юго-запад от нее в префектуре Вакаяма. На карте, в частности, указаны горные районы префектур Нагано и Гумма, а также соседние с Токио префектуры Тиба и Сайтама.
Для удобства каждая точка снабжена всплывающим примером такого кадра. Создатели перевели обозначения на карте на английский язык и добавили различные настройки, позволяющие учесть индивидуальные потребности пользователей.
Фудзи — действующий вулкан высотой 3776 м. Последний раз он извергался в 1708 году.
Этот вулкан — одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. На его вершине расположены синтоистский храм и метеостанция. Число посещающих Фудзи туристов резко выросло после 2013 года, когда гора была внесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сезон восхождений обычно длится с июля по середину сентября.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Таиланде в результате наводнения пострадали более 162 тыс. человек Первый снег выпал в трех районах на севере Якутии Пострадавшие от хлопка газа дети в Челябинской области получили ожоги средней степени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление
Убийцу полицейского поймали на лжи
Появились детали нападения на российского журналиста86
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах85
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Криминал
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение