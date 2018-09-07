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В ДНР из-за обстрелов произошло два пожара за сутки, сообщили в республике
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В ДНР из-за обстрелов произошло два пожара за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости + ещё 31 33 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Два пожара произошло на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в пятницу в МЧС ДНР.
"В Новоазовском районе, в селе Ленинское — пожар в частном доме вследствие попадания взрывоопасного предмета. Пожаром уничтожено: кровля и перекрытие дома по всей площади. В Коминтерново: хозяйственная постройка частного дома — пожар. Пожаром уничтожено: кровля по всей площади, тысяча квадратных метров сухой травы", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
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