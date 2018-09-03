13 человек погибли, трое пропали без вести в результате наводнений во Вьетнаме

Ханой , 3 сентября / Синьхуа / — За прошедшие несколько дней 13 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах Вьетнама . Об этом в понедельник сообщил Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны.

В понедельник утром наводнения унесли жизни девяти человек, еще трое пропали без вести в провинции Тханьхоа. Наводнения и оползни в четырех провинциях на севере страны привели к гибели еще четырех человек.

Стихией были разрушены 364 дома.

За первые восемь месяцев этого года в результате стихийных бедствий, в большинстве своем тайфунов, наводнений и оползней, 153 человека погибли или пропали без вести, еще 119 пострадали. Имущественный ущерб составил более 7000 трлн вьетнамских донгов /304,3 млн долл. США/. —0—