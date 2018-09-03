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Из-за тайфуна «Джеби» в Японии отменили 160 авиарейсов
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Из-за тайфуна «Джеби» в Японии отменили 160 авиарейсов 

Мир24 2 часа назад
В связи с приближением тайфуна «Джеби» японские авиакомпании отменили по меньшей мере 160 внутренних авиарейсов, запланированных на 4 сентября. Также приостановлено движение поездов на ряде направлений, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на агентство Kyodo.
В первую очередь изменения в расписании затронули западную часть страны, куда движется тайфун. При канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ уже создан кризисный штаб по сбору информации, который при необходимости будет координировать действия местных властей и спасательных служб.
За последние два месяца на Японию обрушились сразу несколько тайфунов. В начале июля из-за воздействия сильного тропического шторма «Прапирун» на западе страны погибли более 220 человек. Между тем, по данным синоптиков, «Джеби» может стать самым сильным тайфуном за последние 25 лет, который пройдет через Японию. В течение суток на западе страны может выпасть до 500 мм осадков. Сейчас скорость ветра в центральной части шторма составляет 45 м/с, при порывах — до 60 м/с.
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