Более 600 авиарейсов в Японии отменили из‐за тайфуна Jebi

Японские авиакомпании отменили более 600 рейсов из-за надвигающегося тайфуна Jebi. Премьер страны Синдзо Абэ отменил запланированную поездку, чтобы разрешить ситуацию с погодным явлением. Об этом сообщил NHK.

По словам метеорологов, скорость ветра в эпицентре составляет 160 километров в час с порывами до 215 километров в час. Высота волн при этом может достигать 12 метров. Уровень осадков за сутки может превысить 500 миллиметров.

Сильнейший тайфун уже достиг острова Сикоку и направляется в сторону крупнейшего японского города — Осаки. В связи с этим приостановлено движение поездов между Хиросимой и Осакой.

Местные власти планируют провести эвакуацию почти 300 тысяч жителей крупного портового города Кобе.

По словам синоптиков, Jebi может стать самым мощным тайфуном за последние 25 лет, который пройдет через страну. Он также дойдет и до Сахалина. На российском острове ожидаются четырехметровые волны и ветер до 38 метров в секунду.