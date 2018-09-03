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Трое детей пострадали от взрыва паров газа в частном доме в Челябинской области
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Трое детей пострадали от взрыва паров газа в частном доме в Челябинской области 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: Новости УрФО
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Взрыв паров бытового газа произошел в понедельник в частном жилом доме в поселке Южный Степной Челябинской области. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали трое детей, сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Трое детей пяти, девяти и 15 лет госпитализированы в Карталинскую городскую больницу. Они пострадали от хлопка паров газа из газового баллона, который произошел в частном жилом доме поселка Южный Степной. Горения за хлопком не последовало", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС и глава сельского поселения. Причины произошедшего устанавливаются.
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