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Родственники погибших членов экипажа Ми-8 получат выплаты
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Родственники погибших членов экипажа Ми-8 получат выплаты 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авиакомпания «Ангара» окажет финансовую поддержку родственникам разбившихся членов экипажа вертолета Ми-8, который в минувшее воскресенье потерпел крушение в Приангарье. В частности размер выплаты составит свыше 2 млн рублей. Дополнительно к страховке руководство авиакомпании приняло решение оказать поддержку и выплатить из собственных средств по 1 млн рублей каждой семье, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Напомним, что вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Кут в минувшее воскресенье для проведения аэрофотосъемки. Однако в назначенное время экипаж не вышел на связь, а позже судно пропало с радаров. Начались поиски. Лишь утром следующего дня обломки вертолета были обнаружены в 290 километрах на юго-восток от Усть-Кута. На борту находили три члена экипажа: командир, второй пилот и бортмеханик. К сожалению, все они погибли.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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