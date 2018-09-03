Бангкок может уйти под воду к середине XXI века

В ближайшие десятилетия Бангкок может уйти под воду — такой печальный прогноз сделали климатологи, изучив темпы подъема уровня моря.

Глобальное потепление угрожает всей планете. С ростом температур мощные циклоны, ливни, засухи и наводнения будут случаться все чаще. Но города, расположенные на побережье, пострадают сильнее других.

Бангкок, построенный на болотистой почве примерно в 1,5 метрах над уровнем моря, входит в группу риска наряду с Джакартой и Манилой, сообщает Phys.org.

Эксперты предполагают, что к 2030 году примерно 40% города будет затоплено из-за экстремальных осадков и изменения погодных условий.

В настоящее время столица Таиланда тонет со скоростью 1-2 сантиметра в год. Уровень Сиамского залива поднимается на четыре миллиметра ежегодно, что выше общемировых значений.

В 2011 году сезон муссонов в Таиланде принес самые сильные за последние десять лет наводнения. Тогда пятая часть города скрылась под водой. Центр уцелел благодаря наспех построенным дамбам, но другим районам так не повезло — погибли около пятисот человек.

Специалисты отмечают, что неконтролируемая урбанизация и размывание береговой линии ставит Бангкок на грань катастрофы. Законы физики неумолимы — огромные тяжелые небоскребы, которых в городе все больше, давят на неустойчивую почву и ускоряют погружение.

Каналы, раньше пересекавшие Бангкок, заменили разветвленными дорожными сетями. Так была уничтожена естественная дренажная система.

Вырубание мангровых лесов под креветочные фермы и другие промышленные объекты привело к значительной эрозии береговой линии.

Таким образом, Бангкок оказался беззащитным перед морскими волнами с юга и муссонными наводнениями с севера. В ближайшие годы, говорят эксперты, в регионе начнутся более интенсивные шторма.

Впрочем, власти города стараются изменить сложившуюся ситуацию. Уже начато строительство сети каналов общей протяженностью до 2600 километров с насосными станциями и восемью подземными туннелями для отвода воды. Но этого может быть недостаточно.

Ранее ученые подсчитали, что к 2050 году целые кварталы столицы Индонезии Джакарты могут уйти под землю и быть затоплены морем. Северные районы города тонут со скоростью 25 сантиметров в год. Самая вероятная причина катастрофы — интенсивное выкачивание подземных грунтовых вод.

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