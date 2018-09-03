МАК начал расшифровку «черных ящиков» самолета Москва-Сочи после его аварийной посадки 

Агентство «Москва»: последние новости

Руководство аэропорта Сочи окажет помощь семье погибшего во время оперативных мероприятий сотрудника

ММТП организовала проверку по факту аварийной посадки вылетевшего из Москвы самолета в аэропорту Сочи