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МАК начал расшифровку «черных ящиков» самолета Москва-Сочи после его аварийной посадки
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МАК начал расшифровку «черных ящиков» самолета Москва-Сочи после его аварийной посадки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых устройств самолета Boeing 737-800, следовавшего из Москвы в Сочи и выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в пункте назначения 1 сентября 2018 г. Об этом сообщили и пресс-службе МАК.
«Обнаруженные бортовые самописцы Boeing 737-800 VQ-BJI доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе авиакомпании UTair сообщили, что самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом UT579 Москва-Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В министерстве здравоохранения РФ сообщили о том, что в результате инцидента пострадали 18 человек, трое из них — дети, шесть человек госпитализированы. Жертв на борту самолета нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Кроме того, проверка по данному факту организована Южной транспортной прокуратурой.
На месте происшествия было организовано тесное взаимодействие с МЧС России и СК России.
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