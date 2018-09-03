Власти Приморского края начали выплату компенсаций пострадавшим от наводнения

ВЛАДИВОСТОК , 3 сентября. / ТАСС /. Власти Приморского края начали выплачивать компенсации местным жителям, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Краевые власти начали выплату компенсаций, всего в первом списке на материальную помощь значатся около 100 семей", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что размер компенсации зависит от нанесенного стихией ущерба. Материальную помощь за поврежденный дом или квартиру составит 10 тыс. рублей, а за частичную утрату имущества семьи получат по 50 тыс. рублей.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, более 450 человек получат деньги за погибший урожай, материальную помощь за поврежденные дома выплатят 101 семье. Право на разовую помощь в размере 50 тыс. рублей получили пока две семьи.

"Сразу по поступлению средств мы продолжим выплачивать разовую помощь жителям районов, находящихся в режиме чрезвычайной ситуации", — сказала директор департамента Лилия Лаврентьева

На минувшей неделе Приморский край пережил сильный паводок, вызванный непрекращающимися дождями. В пяти наиболее пострадавших муниципалитетах — в Уссурийске, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Черниговском районах — до сих пор действует режим ЧС. По информации пресс-службы администрации региона, в крае работает 53 оценочные комиссии, которые продолжают принимать от граждан заявления на компенсацию ущерба от стихии.