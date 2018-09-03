Ещё
Власти Приморского края начали выплату компенсаций пострадавшим от наводнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Приморского края начали выплату компенсаций пострадавшим от наводнения 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края начали выплачивать компенсации местным жителям, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевой администрации.
"Краевые власти начали выплату компенсаций, всего в первом списке на материальную помощь значатся около 100 семей", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что размер компенсации зависит от нанесенного стихией ущерба. Материальную помощь за поврежденный дом или квартиру составит 10 тыс. рублей, а за частичную утрату имущества семьи получат по 50 тыс. рублей.
По данным департамента труда и социального развития Приморского края, более 450 человек получат деньги за погибший урожай, материальную помощь за поврежденные дома выплатят 101 семье. Право на разовую помощь в размере 50 тыс. рублей получили пока две семьи.
"Сразу по поступлению средств мы продолжим выплачивать разовую помощь жителям районов, находящихся в режиме чрезвычайной ситуации", — сказала директор департамента Лилия Лаврентьева.
На минувшей неделе Приморский край пережил сильный паводок, вызванный непрекращающимися дождями. В пяти наиболее пострадавших муниципалитетах — в Уссурийске, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Черниговском районах — до сих пор действует режим ЧС. По информации пресс-службы администрации региона, в крае работает 53 оценочные комиссии, которые продолжают принимать от граждан заявления на компенсацию ущерба от стихии.
ТАСС: последние новости
Тайфун "Джеби" принесет в Хабаровский край ливни Семья погибшего работника аэропорта Сочи получит страховую выплату и его зарплату за год Тайфун "Джеби" принесет в Приморье ураганный ветер и волны до 6 м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ призналась в работе в Донбассе231
В Европе отреагировали на убийство Захарченко127
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление33
Застреливший полицейского объяснил свой поступок141
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы187
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение