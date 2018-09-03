Наводнения на реке Меконг унесли 32 жизни

Пномпень , 3 сентября / Синьхуа / — За последние шесть недель наводнения на реке Меконг в Камбодже унесли 32 жизни, в том числе 15 детей. Об этом сообщил в понедельник представитель Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями Кео Ви.

По его словам, шесть провинций вдоль реки Меконг, а именно Стынгтраенг, Кратьех, Тбонг Кхмум, Кампонгтям, Прейвэнг, и Кандаль, пострадали от разлива реки.

По его словам, наводнения затронули почти 100 тысяч семей, вынудив 8963 семьи эвакуироваться на возвышенности. Кроме того, уничтожено более 23 тысяч гектаров рисовых полей и 3100 гектаров других сельскохозяйственных культур.

"Сейчас вода отступает. Мы надеемся, что ситуация в ближайшие недели улучшится, если больше не будет дождей или штормов", — сказал Кео Ви корр. Синьхуа.

Наводнения, как правило, обрушиваются на страны Юго-Восточной Азии в период с конца июля по октябрь. —0—