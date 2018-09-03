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Взорвавшийся в самолете перцовый баллончик вызвал массовую панику на борту
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Взорвавшийся в самолете перцовый баллончик вызвал массовую панику на борту 

Lenta.ru 30 минут назад
Пассажир авиакомпании Hawaiian Airlines незаконно пронес в самолет перцовый баллончик, который взорвался в полете и заставил людей задыхаться. Об этом сообщает Independent.
Инцидент произошел на авиалайнере Boeing 767, следовавшем из Окленда, штат Калифорния, на остров Мауи, Гавайи. «Я проснулся от того, что кто-то кашлял. Потом я понял, что кашляет не один человек, а несколько человек. Потом кашлять начали вообще все», — рассказал один из пострадавших пассажиров Николас Андраде. «Люди очень запаниковали», — добавил он.
После этого бортпроводники попросили пассажиров переместиться в конец самолета, где воздух был чище. Около 40 человек стояли в хвосте полчаса, ожидая, пока слезоточивые и раздражающие вещества испарятся.
Всего на борту находилось 256 пассажиров. В результате инцидента пострадали 15 человек, трое из которых — сотрудники авиакомпании. После массовой паники, пилот запросил экстренную посадку, а в аэропорту пассажиров и бортпроводников осмотрели медики.
Ранее 1 августа пассажиры, вылетавшие из Барселоны, экстренно покинули самолет после того, как на борту взорвался портативный зарядный блок. Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair. Зарядное устройство загорелось, когда было подключено к телефону одного из путешественников, предположительно, гражданина Новой Зеландии.
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