Аварийная посадка: Пассажир сгоревшего Boeing против авиакомпании

Один из пассажиров злополучного рейса в пресс-центре НСН, впервые расскажет о том, что происходило на борту в момент посадки самолета, как проходила эвакуация, а также о том, как он намеревается защищать свои права и бороться с авиакомпанией.