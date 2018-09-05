10.09.2018 состоится пресс-конференция, посвященная авиапроисшествию Boeing 737 в Сочи 10.09.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка: Пассажир сгоревшего Boeing против авиакомпании» Утром 1 сентября в Сочи случилась трагедия — самолёт Boeing 737 авиакомпании Utair при посадке скатился в реку и загорелся. В происшествии пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Единственным погибшим стал сотрудник аэропорта Владимир Бегиян, помогавший пассажирам выбраться из самолёта, у него не выдержало сердце. Во время посадки в Сочи действовало штормовое предупреждение, о чём диспетчер оповестил пилотов заранее. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.
Один из пассажиров злополучного рейса в пресс-центре НСН, впервые расскажет о том, что происходило на борту в момент посадки самолета, как проходила эвакуация, а также о том, как он намеревается защищать свои права и бороться с авиакомпанией.
Участники пресс-конференции: — Пассажир сгоревшего «Воеing» рейса UT579 Москва — Сочи Алексей Бушняк; — Адвокат пострадавшего Алексея Бушняка, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов; — Президент некоммерческой организации по защите прав авиапассажиров Дмитрий Бабанов. Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 14:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.