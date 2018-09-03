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На Урале более 70 человек эвакуировали из-за пожара в детском саду
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На Урале более 70 человек эвакуировали из-за пожара в детском саду 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Более 70 человек, в том числе 53 ребенка, эвакуировали из-за пожара, возникшего в детском саду в Ирбите Свердловской области, сообщает в понедельник региональное управление МЧС.
ЧП произошло двухэтажном здании детского сада на улице Елизарова в Ирбите, сообщение о пожаре поступило в 11:13 по местному времени (9:13 мск). «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию сотрудников и воспитанников детского сада… До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом эвакуированы 73 человека, из них 53 ребенка», — говорится в сообщении.
Открытое горение было ликвидировано в течение 9 минут, добавили в пресс-службе. В результате пожара огнем был поврежден матрас на площади 3 квадратных метров в спальне на первом этаже. По данным МЧС, наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электрообогревателя. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало.
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