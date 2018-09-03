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В Мьянме с июля в наводнениях погиб 31 человек
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В Мьянме с июля в наводнениях погиб 31 человек 

ИА Синьхуа + ещё 1 51 минуту назад
Янгон, 3 сентября /Синьхуа/ — Ведомство по контролю бедствий Мьянмы сегодня сообщило, что с июля этого года 31 человек погиб в результате вызванных сильными дождями наводнений, бедствие затронуло свыше 300 тыс. человек.
Согласно опубликованной сегодня ведомством по контролю бедствий Мьянмы информации, наводнения охватили свыше 10 провинций и штатов страны, около 340 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Наиболее серьезное наводнение произошло в провинции Пегу, где погибли девять человек.
Ведомство по контролю бедствий сообщило, что наводнение вызвало разрушение большого числа строений. По информации на 2 сентября, свыше 60 тыс. человек по-прежнему укрывались от бедствия в созданных правительством 100 с лишним пунктах временного размещения по всей территории Мьянмы. —0—
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