В Мьянме с июля в наводнениях погиб 31 человек

Янгон, 3 сентября / Синьхуа / — Ведомство по контролю бедствий Мьянмы сегодня сообщило, что с июля этого года 31 человек погиб в результате вызванных сильными дождями наводнений, бедствие затронуло свыше 300 тыс. человек.

Согласно опубликованной сегодня ведомством по контролю бедствий Мьянмы информации, наводнения охватили свыше 10 провинций и штатов страны, около 340 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Наиболее серьезное наводнение произошло в провинции Пегу, где погибли девять человек.

Ведомство по контролю бедствий сообщило, что наводнение вызвало разрушение большого числа строений. По информации на 2 сентября, свыше 60 тыс. человек по-прежнему укрывались от бедствия в созданных правительством 100 с лишним пунктах временного размещения по всей территории Мьянмы. —0—