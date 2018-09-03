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На Кольской АЭС запущен энергоблок №4 после планово-предупредительного ремонта
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На Кольской АЭС запущен энергоблок №4 после планово-предупредительного ремонта 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Кольская АЭС запустила энергоблок №4 после планово-предупредительного ремонта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба станции.
"Энергоблок №4 Кольской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта 31 августа 2018 года. По состоянию на 3 сентября нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1020 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 2,3,4 атомной станции, блок №1 — в планово-предупредительном ремонте", — отмечается в сообщении.
Представители Кольской АЭС также уточнили, что радиационная обстановка в районе расположения станции и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. «Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 — 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час)», — отмечается в сообщении.
Кольская АЭС — это первая атомная станция России, построенная за Полярным кругом, является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от города Мурманска на берегу озера Имандр. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
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