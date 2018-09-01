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Самолет Utair, вылетевший из Сочи в Москву с опозданием, прибудет в столицу после полудня
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Самолет Utair, вылетевший из Сочи в Москву с опозданием, прибудет в столицу после полудня 

Прайм + ещё 1 1 сентября 2018
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен /ПРАЙМ/. Рейс авиакомпании Utair из Сочи в Москву, задержанный на четыре часа, вылетел утром в субботу и после полудня должен прибыть в столицу, сообщает перевозчик в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Рейс из Сочи вылетел в 10.10. Ориентировочное время прибытия в Москву — 12.13. Время московское", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Сочи, задержка рейса ЮТ580 составила около четырех часов.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.
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