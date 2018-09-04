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Самолёт из Новосибирска не может сесть в Омске
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Самолёт из Новосибирска не может сесть в Омске 

Омск Здесь + ещё 2 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Второй день подряд задерживается рейс Омск — Новосибирск. Сегодня, 4 сентября, в аэропорту Новосибирска Толмачёво снова задерживается рейс № С73005 авиакомпании «Сибирь». Отметим, что накануне была такая же ситуация — самолёт из Новосибирска вместо 17:25 приземлился в Омске лишь в 19:50.
Согласно расписанию омского аэропорта, сегодня самолёт также должен был прибыть в 17:25, однако пока он даже не вылетел из Новосибирска. Планируется, что на посадку в Омске он зайдёт в 19:40.
— Рейс задерживается до 18:40 омского времени по причине позднего прибытия самолёта, — сообщили "Омск Здесь" в омском аэропорту.
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