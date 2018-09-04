Самолёт из Новосибирска не может сесть в Омске

Второй день подряд задерживается рейс Омск Новосибирск . Сегодня, 4 сентября, в аэропорту Новосибирска Толмачёво снова задерживается рейс № С73005 авиакомпании «Сибирь» . Отметим, что накануне была такая же ситуация — самолёт из Новосибирска вместо 17:25 приземлился в Омске лишь в 19:50.

Согласно расписанию омского аэропорта, сегодня самолёт также должен был прибыть в 17:25, однако пока он даже не вылетел из Новосибирска. Планируется, что на посадку в Омске он зайдёт в 19:40.