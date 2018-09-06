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Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске
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Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске 

РИА Новости + ещё 4 10 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 738-800 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Кемерово в Москву, в четверг вынужденно сел в Новосибирске по решению экипажа, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта Толмачево.
"Рейс «Аэрофлота» 1451 Кемерово — Москва совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа в 09.03 (05.03 мск)", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что вылет задержан, по предварительным данным, до 16.00 (12.00 мск). С пассажирами работают представители авиакомпании.
В свою очередь, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила, что самолет совершил посадку «по техническим причинам». На борту находилось 154 пассажира и пять членов экипажа.
"Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания. Авиакомпания определяет, будет ли предоставлен резервный борт или пассажиров доставят в пункт назначения этим же самолетом после отдыха экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", — сказала она.
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