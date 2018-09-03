Катастрофы вертолетов семейства Ми-8 в России с 2015 года. Хронология

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 сентября 2018 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», пропавший днем ранее в Иркутской области , был обнаружен в 290 км от районного центра Усть-Кут . По информации источника ТАСС в экстренных службах, вертолет разрушился при ударе о землю. Трое членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф вертолетов семейства Ми-8 с 2015 года. Всего таких инцидентов на территории России произошло 12 (включая ЧП 3 сентября). В них погиб 81 человек.

Нижневартовск ( 2 июля 2015 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22589) компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», выполнявший обратный рейс после транспортировки больного ребенка из Сургута Ханты-Мансийский автономный округ ), перестал выходить на связь. На борту находились три члена экипажа и два медработника. 9 июля в протоке Крестовая реки Обь было обнаружено тело второго пилота Даулята Сулнаркаева и фрагменты вертолета, 16 июля найдены тела командира воздушного судна Игоря Павлюка и врача-реаниматолога Ильи Шевелева. О результатах расследования не сообщалось, рассматривались три версии: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, неблагоприятные метеоусловия и отказ техники.

15 августа 2015 года Ми-8 (регистрационный номер RA-22559) российской авиакомпании «Восток», выполнявший коммерческий рейс из Хабаровска на берег бухты Ончаган с промежуточной посадкой в селе им. Полины Осипенко Хабаровский край ), упал в Охотское море в бухте Ончаган в районе Шантарских островов в 30 м от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Пять человек погибли. Катастрофа произошла в условиях плохой видимости из-за ошибок экипажа.

26 ноября 2015 года в Красноярском крае вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-25361) российской авиакомпании «Турухан», перевозивший нефтяников-вахтовиков из города Игарка на месторождение Ванкор, совершил жесткую посадку на лед реки Енисей вскоре после взлета. На борту находились 25 человек — три члена экипажа и 22 пассажира. Воздушное судно частично разрушилось и загорелось. В результате катастрофы погибли 12 человек, еще 13 человек получили травмы. Согласно результатам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), вертолет упал из-за неисправности гидросистемы.

16 декабря 2015 года Ми-8 (бортовой номер RA-24402) российской авиакомпании «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку в Камчатском крае, в 77 км от села Соболево. В результате опрокидывания машины набок при наборе высоты один человек погиб и 11 человек пострадали, из них пять были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего на борту находилось 25 человек — воздушное судно перевозило смену газовиков. Катастрофа произошла из-за потери экипажем ориентировки в условиях снежного вихря.

8 февраля 2016 года Ми-8 Минобороны совершил жесткую посадку в Псковской области, в результате чего погибли три члена экипажа и техник-инструктор. Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет с аэродрома Остров, катастрофа произошла в 5 км от аэродрома, близ деревни Черепягино Островского района.

21 сентября 2016 года Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС, выполнявший учебно-тренировочный полет в Люберецком районе Московской области, потерпел крушение близ города Лыткарино. Погибли все трое находившихся на борту людей — командир экипажа, начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов , второй пилот, его заместитель Дмитрий Арсентьев и борт-инженер Максим Филиппов . Летчики ценой своей жизни увели падающую машину от населенных пунктов. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна. 7 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом наградил троих летчиков медалями «За отвагу» посмертно.

21 октября 2016 года Ми-8Т (регистрационный номер RA-22869) российской авиакомпании «СКОЛ», выполнявший вахтовый рейс с территории Сузунского нефтегазового месторождения (Красноярский край) в поселок Старый Уренгой (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа), совершил жесткую посадку в 45 км северо-восточнее пункта назначения. На борту находились 22 человека, в результате происшествия погибли 19 из них (включая трех членов экипажа), три человека получили ранения. Согласно итогам расследования, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку из-за нехватки топлива, однако не сумел этого сделать в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров.

12 февраля 2018 года Ми-8Т (регистрационный номер RA-22330) российской авиакомпании «Ельцовка», выполнявший санитарный рейс в Александровском районе Томской области, столкнулся с землей в 100 км от аэродрома Стрежевой. В результате ЧП погибли два человека — второй пилот и бортмеханик. Еще четыре человека — командир воздушного судна, страдающая психическим расстройством больная, а также сопровождавшие ее полицейский и фельдшер получили ранения. Предположительная причина катастрофы — техническая неисправность.

7 марта 2018 года высоко в горах в Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение Ми-8 Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России . В результате крушения, по данным источника ТАСС во властных структурах республики, погибли шесть человек. Обстоятельства катастрофы устанавливаются. Рассматривается несколько версий ЧП, в том числе ошибка пилотирования при посадке.

11 апреля 2018 года в Хабаровске в районе улиц Антенная — Хирургическая в условиях плохой видимости столкнулся с радиовышкой, упал на землю и сгорел Ми-8ПС-9 (регистрационный номер RA-24640) авиакомпании «Восток». Находившиеся на борту шесть человек погибли. Воздушное судно выполняло учебный полет.

4 августа 2018 года в 180 км севернее Игарки потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-25640) авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги», совершавший рейс Ванкор — Пурпе. При взлете машина с вахтовиками-нефтяниками зацепила лопастями несущего винта груз, который на внешней подвеске перевозил другой вертолет, взлетевший ранее. В результате воздушное судно с пассажирами столкнулось с землей, погибли находившиеся на борту 18 человек: 15 пассажиров и трое членов экипажа. Во втором вертолете никто не пострадал, он благополучно приземлился на площадке Ванкор.