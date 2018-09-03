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На выходных в Воронежской области произошло 43 ландшафтных пожара
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На выходных в Воронежской области произошло 43 ландшафтных пожара 

АиФ + ещё 2 6 часов назад
Фото: АиФ
На первых сентябрьских выходных в Воронежской области произошло 43 ландшафтных пожара на общей площади 16 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Из-за сильной жары в регионе сохраняется V класс пожарной опасности. Спасатели напоминают местным жителям, что при чрезвычайной степени пожароопасности возгорание может возникнуть от любого источника огня и повышенных температур.
Напомним, жаркая погода будет стоять в Воронеже и на первой рабочей неделе сентября. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по ссылке.
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