В Екатеринбурге ТЦ «Мега» эвакуировали после землетрясения

Утром 5 сентября в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега» на улице Металлургов. Фото с места событий "Уралинформбюро" прислали читатели. Они рассказали, что перекрыта парковка перед зданием.

Тем временем, подписчики группы «Инцидент. Екатеринбург» сообщают о том, что в торговом центре проходят учения.

Стоит отметить, что рано утром до Екатеринбурга докатились отголоски землетрясения, произошедшего в Челябинской области. Около 4.00 в 7 километрах от Катав-Ивановска были зафиксированы толчки магнитудой 5,5. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

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