Ещё
В Екатеринбурге ТЦ «Мега» эвакуировали после землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге ТЦ «Мега» эвакуировали после землетрясения 

Уралинформбюро + ещё 9 5 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
Утром 5 сентября в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега» на улице Металлургов. Фото с места событий "Уралинформбюро" прислали читатели. Они рассказали, что перекрыта парковка перед зданием.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области на момент публикации новости не удалось. Официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых пообещал рассказать о причинах эвакуации по итогам проверки.
Тем временем, подписчики группы «Инцидент. Екатеринбург» сообщают о том, что в торговом центре проходят учения.
Стоит отметить, что рано утром до Екатеринбурга докатились отголоски землетрясения, произошедшего в Челябинской области. Около 4.00 в 7 километрах от Катав-Ивановска были зафиксированы толчки магнитудой 5,5. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее по теме: Южный Урал тряхнуло на 5 баллов
Уралинформбюро: последние новости
В пострадавшем от землетрясения районе Южного Урала снят режим ЧС На Южном Урале при взрыве газа пострадали трое детей Южный Урал тряхнуло на 5 баллов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегация США назвала референдум в Крыму законным184
РФ готова ударить по району Сирии, где находятся силы США203
Украина похвасталась гигантским арбузом и облажалась39
«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США436
Беременную Боню бросил миллиардер40
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение