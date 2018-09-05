В Екатеринбурге ТЦ «Мега» эвакуировали после землетрясения 

Утром 5 сентября в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега» на улице Металлургов. Фото с места событий "Уралинформбюро" прислали читатели. Они рассказали, что перекрыта парковка перед зданием.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области на момент публикации новости не удалось. Официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых пообещал рассказать о причинах эвакуации по итогам проверки.
Тем временем, подписчики группы «Инцидент. Екатеринбург» сообщают о том, что в торговом центре проходят учения.
Стоит отметить, что рано утром до Екатеринбурга докатились отголоски землетрясения, произошедшего в Челябинской области. Около 4.00 в 7 километрах от Катав-Ивановска были зафиксированы толчки магнитудой 5,5. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
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