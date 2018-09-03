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На Приморье надвигается ураган
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На Приморье надвигается ураган 

Авторадио 6 часов назад
Жителей Приморья сегодня и завтра ожидают ураганный ветер, ливни и шестиметровые волны. Предупреждение распространил приморский гидрометцентр. Ухудшение погоды вызвано приближением мощного тайфуна «Джеби». Синоптики не исключают, что дожди могут привести к разливу рек. За полдня может выпасть до 140 мм осадков. Уровень воды в реках может подняться более чем на 2 метра. Постепенное улучшение погоды ожидается с 5 сентября. Напомню, на минувшей неделе на Приморье обрушился сильнейший паводок, в некоторых районах края выпало больше месячной нормы осадков. Был объявлен режим ЧС. Четыре населенных пункта остаются подтопленными до сих пор.
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