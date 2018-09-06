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В челябинском муниципалитете отменили введенный из-за землетрясения режим ЧС
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В челябинском муниципалитете отменили введенный из-за землетрясения режим ЧС 

ТАСС + ещё 8 38 минут назад
Фото: Газета "Труд"
ТАСС, 6 сентября. Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен ранее из-за произошедшего в ночь на 5 сентября землетрясения. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе района.
"Режим ЧС снят. Учебный процесс [в школах] восстановлен, сегодня все учатся. Техникум проводит субботник, с завтрашнего дня приступает к учебе", — сообщили в пресс-службе, добавив, что ущерб от землетрясения еще подсчитывается.
Как сообщалось, 5 сентября в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность, по уточненным данным Уральской сейсмологической сети, магнитудой 5,4. По данным властей региона, в пострадавших от стихии населенных пунктах выявлены повреждения 16 социально-значимых объектов, в том числе больницы Катав-Ивановска. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил за два-три дня разработать резервную систему медицинского обслуживания жителей города.
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