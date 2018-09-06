В челябинском муниципалитете отменили введенный из-за землетрясения режим ЧС

ТАСС , 6 сентября. Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен ранее из-за произошедшего в ночь на 5 сентября землетрясения. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе района.

"Режим ЧС снят. Учебный процесс [в школах] восстановлен, сегодня все учатся. Техникум проводит субботник, с завтрашнего дня приступает к учебе", — сообщили в пресс-службе, добавив, что ущерб от землетрясения еще подсчитывается.