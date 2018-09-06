В челябинском Катав-Ивановске сняли введенный после землетрясения режим ЧС

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. Позже в 10.27 мск была зафиксирована вторая сейсмоактивность магнитудой 4,4.

"В Катав-Ивановске снят режим ЧС. Работает режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Как сообщала администрации Катав-Ивановского муниципального района, режим ЧС в Катав— Ивановске был введен в 09.00 (07.00 мск) в среду.