В Ярославле состоится велопробег в память о погибшей команде «Локомотив»

Он состоится в день страшной авиакатастрофы — 7 сентября. В велопробеге могут принять участие все желающие. Место сбора — Советская площадь. Колонна отправится в 16.05. Для велосипедистов организаторы разработали два возможных маршрута — от Советской площади до места крушения самолёта ЯК-42 в Туношне, либо до мемориала возле Арены-2000. Дистанция зависит от погодных условий.