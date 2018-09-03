В Ярославле состоится велопробег в память о погибшей команде «Локомотив» 

Он состоится в день страшной авиакатастрофы — 7 сентября. В велопробеге могут принять участие все желающие. Место сбора — Советская площадь. Колонна отправится в 16.05. Для велосипедистов организаторы разработали два возможных маршрута — от Советской площади до места крушения самолёта ЯК-42 в Туношне, либо до мемориала возле Арены-2000. Дистанция зависит от погодных условий.
Напомним, что трагедия произошла 7 сентября 2011 года. В результате авиакатастрофы под Ярославлем погибли 44 человека — хоккеисты, тренерский штаб и экипаж самолета. Все тела жертв обнаружили к утру 8 сентября. 26-летнего нападающего Александра Галимова вытащили из воды живым. Через пять дней после катастрофы он скончался в больнице.