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В Ярославле состоится велопробег в память о погибшей команде «Локомотив»
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В Ярославле состоится велопробег в память о погибшей команде «Локомотив» 

АиФ + ещё 2 6 часов назад
Фото: АиФ
Он состоится в день страшной авиакатастрофы — 7 сентября. В велопробеге могут принять участие все желающие. Место сбора — Советская площадь. Колонна отправится в 16.05. Для велосипедистов организаторы разработали два возможных маршрута — от Советской площади до места крушения самолёта ЯК-42 в Туношне, либо до мемориала возле Арены-2000. Дистанция зависит от погодных условий.
Напомним, что трагедия произошла 7 сентября 2011 года. В результате авиакатастрофы под Ярославлем погибли 44 человека — хоккеисты, тренерский штаб и экипаж самолета. Все тела жертв обнаружили к утру 8 сентября. 26-летнего нападающего Александра Галимова вытащили из воды живым. Через пять дней после катастрофы он скончался в больнице.
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