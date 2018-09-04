У южноуральцев осталось меньше месяца для выбора льгот

Жителей Челябинской области , относящихся к категории федеральных льготников просят определиться с формой предоставления льгот. До 1 октября есть возможность заменить предоставление льгот деньгами и наоборот. Если льготники сделали свой выбор ранее и их решение не изменилось, то ни каких действий предпринимать не требуется.

«Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг.

Начиная с 1 февраля 2018 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя:

Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 828,14 рубля.

Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128,11 рубля.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля», — пояснили в пресс-службе ПФР по Челябинской области.

Есть возможность частичной замены натуральных льгот деньгами.

Если заявление подавалось ранее и льготник не изменил своего решения до сих пор, то подавать заявление не стоит, набор льгот будет выплачиваться деньгами и дальше.

Подать заявление о выборе льгот можно: