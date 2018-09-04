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У южноуральцев осталось меньше месяца для выбора льгот
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У южноуральцев осталось меньше месяца для выбора льгот 

АиФ + ещё 8 16 часов назад
Фото: АиФ
Жителей Челябинской области, относящихся к категории федеральных льготников просят определиться с формой предоставления льгот. До 1 октября есть возможность заменить предоставление льгот деньгами и наоборот. Если льготники сделали свой выбор ранее и их решение не изменилось, то ни каких действий предпринимать не требуется.
«Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг.
Начиная с 1 февраля 2018 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя:
Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 828,14 рубля.
Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128,11 рубля.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля», — пояснили в пресс-службе ПФР по Челябинской области.
Есть возможность частичной замены натуральных льгот деньгами.
Если заявление подавалось ранее и льготник не изменил своего решения до сих пор, то подавать заявление не стоит, набор льгот будет выплачиваться деньгами и дальше.
Подать заявление о выборе льгот можно:
на сайте ПФР в личном кабинете пользователя, в отделении ПФР по месту регистрации, в МФЦ.
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