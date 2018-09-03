Уголовное дело о трагедии в сочинском аэропорту будет расследовать центральный аппарат СК РФ

— В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб. — Говорится в официальном заявлении СК РФ.

Озвучена предварительная версия событий.

«Боинг 738» авиакомпании «Ютейр» выполнял рейс ЮТ 579 «Внуково-Сочи». На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.

Во время выполнения аварийной посадки самолет выкатился за пределы посадочной полосы, скатился в русло реки, произошло разрушение стойки шасси и крыла, затем последовало возгорание левого и правого крыла воздушного судна.

Пострадали 18 человек, 3 из которых дети.

На данный момент в больнице остается одна женщина. Её транспортировали в Краснодар вертолетом санавиации.

Самолет и прилагающую территорию аэропорта г. Сочи тщательно осмотрели. Уже допрошены члены экипажа, сотрудники аэропорта и наземных служб.

Ряд пассажиров, летевших данным авиалайнером, признали потерпевшими по уголовному делу.

Осуществляется выемка необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково» и в других организациях авиакомпании «Ютейр».

В качестве причин случившегося рассматривают 3 версии: ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.

Напомним, что во время экстренной эвакуации пассажиров трагически погиб руководитель комплексной смены аэропорта Владими Бегиян. У него произошел сердечный приступ. Дирекция аэропорта готовит документы о его награждении Орденом Мужества.