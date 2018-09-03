Уголовное дело о трагедии в сочинском аэропорту будет расследовать центральный аппарат СК РФ 

Краснодар. 3 сентября — Новая Кубань. Такое решение принял председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
— В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб. — Говорится в официальном заявлении СК РФ.
Озвучена предварительная версия событий.
«Боинг 738» авиакомпании «Ютейр» выполнял рейс ЮТ 579 «Внуково-Сочи». На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.
Во время выполнения аварийной посадки самолет выкатился за пределы посадочной полосы, скатился в русло реки, произошло разрушение стойки шасси и крыла, затем последовало возгорание левого и правого крыла воздушного судна.
Пострадали 18 человек, 3 из которых дети.
На данный момент в больнице остается одна женщина. Её транспортировали в Краснодар вертолетом санавиации.
Самолет и прилагающую территорию аэропорта г. Сочи тщательно осмотрели. Уже допрошены члены экипажа, сотрудники аэропорта и наземных служб.
Ряд пассажиров, летевших данным авиалайнером, признали потерпевшими по уголовному делу.
Осуществляется выемка необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково» и в других организациях авиакомпании «Ютейр».
В качестве причин случившегося рассматривают 3 версии: ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.
Напомним, что во время экстренной эвакуации пассажиров трагически погиб руководитель комплексной смены аэропорта Владими Бегиян. У него произошел сердечный приступ. Дирекция аэропорта готовит документы о его награждении Орденом Мужества.