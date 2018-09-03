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В районе «Ростов-Арены» и нового парка появятся два пешеходных перехода
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В районе «Ростов-Арены» и нового парка появятся два пешеходных перехода 

Деловое сообщество 6 часов назад
В южной столице на левом берегу, в районе стадиона «Ростов-Арена» и нового парка культуры и отдыха «Левобережный» появятся два новых пешеходных перехода. Об этом сообщает издание «161.ру» со ссылкой на данные, полученные из городской администрации. Конструкции будут либо надземные, либо подземные. «Для обеспечения безопасности дорожного движения рассматривается возможность строительства двух пешеходных переходов — подземного и/или надземного», — рассказали в городской администрации. Сроки строительства пока не сообщаются. В настоящее время напротив стадиона «Ростов-Арена» уже работает один подземный переход — через Южный подъезд к городу.
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