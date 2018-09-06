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Жители Крыма прячут свои авто от «химического» дождя, идущего из Армянска
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Жители Крыма прячут свои авто от «химического» дождя, идущего из Армянска 

Аргументы Недели + ещё 7 34 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
В крымском главке МЧС сообщают, что в течении всего сегодняшнего дня в Симферополе будет идти дождь. Также ожидаются грозы, град и шквал до 22 метро в секунду, пишут «Аргументы недели-Крым».
Всех просят соблюдать правила безопасности при непогоде. Во время ливня лучше оставаться в помещениях, на улице не спускаться в подземные переходы и держаться подальше от рекламных конструкций.
При этом жители Симферополя активно выкладывают в социальных сетях видео, на которых показывают, как прячут свои автомобили от дождя. Люди опасаются, что осадки могут содержать в себе химические вещества, которые недавно были выброшены в атмосферу с завода «Крымский титан» в Армянске.
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