Жители Крыма прячут свои авто от «химического» дождя, идущего из Армянска

В крымском главке МЧС сообщают, что в течении всего сегодняшнего дня в Симферополе будет идти дождь. Также ожидаются грозы, град и шквал до 22 метро в секунду, пишут «Аргументы недели-Крым».

Всех просят соблюдать правила безопасности при непогоде. Во время ливня лучше оставаться в помещениях, на улице не спускаться в подземные переходы и держаться подальше от рекламных конструкций.