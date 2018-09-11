Ещё
Во вторник в Крыму ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во вторник в Крыму ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер 

РИА Новости Крым + ещё 21 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе временами будут идти грозовые дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в порывах достигая 15 м/с. Ночью темепратура воздуха составит +13…+15, днем — +20…+22 градуса.
В Севастополе ожидаются сильные дожди и гроза. Шквалистый юго-западный ветер при грозе будет достигать скорости 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16…+18, днем — +22…+24 градуса.
На Южном берегу Крыма днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и порывистый юго-западный ветер до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +16…+18, днем — от 22 до 24 градусов тепла.
РИА Новости Крым: последние новости
Грозит ли Крыму повторное землетрясение - мнение эксперта-сейсмолога В Судаке теплоход с пассажирами всю ночь простоял на якоре из-за шторма В Крыму спасли туристов, заплывших далеко от берега
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули России условия по «жестким санкциям»418
Агрессивный рак убивает звезду КВН28
Объяснено появление ФСБ в Донбассе419
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»35
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок824
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение