Во вторник в Крыму ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 сен — РИА Новости Крым . Во вторник в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе временами будут идти грозовые дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в порывах достигая 15 м/с. Ночью темепратура воздуха составит +13…+15, днем — +20…+22 градуса.

В Севастополе ожидаются сильные дожди и гроза. Шквалистый юго-западный ветер при грозе будет достигать скорости 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16…+18, днем — +22…+24 градуса.

На Южном берегу Крыма днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и порывистый юго-западный ветер до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +16…+18, днем — от 22 до 24 градусов тепла.