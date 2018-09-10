Крым ждет новая волна стихии

В середине прошлой недели на черноморское побережье России обрушился циклон. По данным Гидрометцентра, в Ялте за сутки выпало две месячных нормы осадков, в Феодосии — почти три. Под Новороссийском за ночь выпала месячная норма. Несколько дней шли дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, в районе Феодосии даже видели смерч.

Крыму ливни затопили улицы и подземные переходы, обесточили несколько сел, повалили деревья, стали причиной серьезных ДТП, есть пострадавшие. В районе Массандра сейчас находится редактор BFM.ru Лейла Якимычева. Вот что она рассказала:

«Мы приехали во вторник, была очень хорошая погода, жарко, сухо. Местные жители, наоборот, молили о дожде. В четверг с утра пошел дождь и лил, наверное, дня три. В первый же день был очень сильный ливень, и Ялту буквально затопило, ливневки не работали — наверное, их забыли почистить. На улицах были реки, все было в воде, я видела фотографии, подземный переход был полостью затоплен. Но так как мы не в самой Ялте, а в Массандре, нас это не очень коснулось. Сейчас все нормализовалось, подсохло, около 24 градусов, наконец стало появляться солнышко. Самые смелые все равно купались, несмотря на шторм, но волны, конечно, высокие были».

В ближайшие дни Крым ждет вторая волна циклона. Уже 11 сентября в некоторых регионах продолжатся ливни, сообщила специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина

«Завтра тоже сильные дожди в Крыму. В районе Керчи штормовое предупреждение, при грозах шквалы 15-20 метров в секунду. Дожди прекращаются на короткое время 13 сентября, а потом опять возобновятся, опять обретает силу этот южный причерноморский циклон, и до середины месяца можно. Температура в Крыму 21-26 градусов, на нее циклон не влияет, только на осадки. Местами сильные ливни. На море волна до метра. Так и будет с запада на восток перекачивать эта непогода».

У побережья Краснодарского края хотя и проглядывает солнце, но не утихает шторм, море грязное и холодное. В соцсетях публикуют фото из Архипо-Осиповки, где пляжи завалены топляком, деревьями и ветками, выброшенными на берег.

Пляж Архипо-Осиповки после разгула стихии. Сильный ливень и шторм. Море вернуло людям их мусор pic.twitter.com/XJUAiZ7nyK

— делим дыню пополам (@bcghDYSRj23yLKT) 9 сентября 2018 г.

Практически все пляжи размыты, рассказала туристка Марина Дуганова, отдыхающая в соседнем Геленджике:

«Ураганов точно не было, были очень сильные грозы в течение двух дней, сильные ливни. Из-за этого достаточно сильное волнение на море. Размыты, наверное, все пляжи, особенно галечные, они стали намного уже, меньше. На берегу очень много водорослей, мусора. Отдыхать сейчас здесь уже некомфортно, мягко говоря, купаться сложно и неприятно. Сейчас погода хорошая, ясная, но море волнуется и достаточно холодное. Город не пострадал, потопов не было».

На сочинском побережье, по данным синоптиков, сильных осадков в не ожидается, но 14-16 сентября будут дожди, возможны грозы.