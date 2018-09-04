Экстренное предупреждение: на Крым стремительно надвигается шторм

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 сен — РИА Новости Крым . Во вторник вечером в Крыму прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 4 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. В частности, при получении информации о выпадении обильных осадков стоит воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в помещении. Если ливень застал на улице, не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, необходимо укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также не следует находиться вблизи крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт. При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении необходимо сообщить об этом по телефонам экстренных служб.