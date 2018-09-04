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Экстренное предупреждение: на Крым стремительно надвигается шторм
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Экстренное предупреждение: на Крым стремительно надвигается шторм 

РИА Новости Крым + ещё 4 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Во вторник вечером в Крыму прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 4 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. В частности, при получении информации о выпадении обильных осадков стоит воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в помещении. Если ливень застал на улице, не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, необходимо укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также не следует находиться вблизи крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт. При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении необходимо сообщить об этом по телефонам экстренных служб.
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