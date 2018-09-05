Кадры затопленного приморского поселка Преображение появились в Сети

Сильные ливни осложнили паводковую обстановку в Приморском крае . Многие села пострадали от наводнений. Видео с затопленным поселком Преображение опубликовали на странице dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.

Поселок Преображение, расположенный в Лазовском районе Приморья, пострадал от прошедших в крае сильных дождей. Видео с места потопа появилось в сети.

Как видно на кадрах, поселение на берегу бухты Преображение постепенно тонет. Вокруг началась разливаться вода и затапливать близлежащие придомовые территории и проезжие части.

Многие поселки региона оказались под водой. Например, от наводнения пострадало село Покровка в Приморском крае. Вода пришла сюда еще неделю назад. На данный момент местные жители пытаются откачать ее своими силами.