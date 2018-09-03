За неделю на пожарах в Рязанской области никто не пострадал

С 27 августа по 2 сентября пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров, на которых спасли одного человека и 24-х эвакуировали, сообщает пресс-служба регионального МЧС . Никто из людей не погиб и не пострадал.

Так, 31 августа во время тушения пожара в одной из квартир дома в селе Мосолово Шиловского района пожарные эвакуировали 15 человек.

В то же день во время тушения пожара в многоквартирном доме по улице Братиславской пожарные спасли одного человека и девять человек эвакуировали.