Ещё
За неделю на пожарах в Рязанской области никто не пострадал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За неделю на пожарах в Рязанской области никто не пострадал 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: АиФ Рязань
С 27 августа по 2 сентября пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров, на которых спасли одного человека и 24-х эвакуировали, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Никто из людей не погиб и не пострадал.
Так, 31 августа во время тушения пожара в одной из квартир дома в селе Мосолово Шиловского района пожарные эвакуировали 15 человек.
В то же день во время тушения пожара в многоквартирном доме по улице Братиславской пожарные спасли одного человека и девять человек эвакуировали.
АиФ Рязань: последние новости
В Секиотово под Рязанью сгорел автомобиль В ближайшие часы в Рязани возможен сильный ливень и гроза — МЧС Из горевшей квартиры на улице Братиславской в Рязани спасли человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко288
Из поминок по Кобзону устроили праздник384
В московском метро жестоко убит полицейский171
В США оценили шансы Украины вернуть Крым267
Новый конфликт в Третьяковке27
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение