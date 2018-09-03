Частный дом и квартира в девятиэтажке: хроника пожаров в Крыму

Загорание частного дома произошло в селе Изюмовка Кировского района. По улице Калинина горел одноэтажный частный дом. Огнем уничтожена комната на площади 25 кв м, собственник помещения устанавливается.

Еще одно происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Шполянской в Симферополе. В ночь на понедельник произошло возгорание обшивки входной двери квартиры на пятом этаже девятиэтажки. Площадь пожара составила 1,5 кв м, его ликвидировали до прибытия подразделений МЧС.