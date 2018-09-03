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Частный дом и квартира в девятиэтажке: хроника пожаров в Крыму
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Частный дом и квартира в девятиэтажке: хроника пожаров в Крыму 

РИА Новости Крым 7 часов назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Два пожара произошли за минувшие сутки на востоке полуострова и в крымской столице, жертв и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Загорание частного дома произошло в селе Изюмовка Кировского района. По улице Калинина горел одноэтажный частный дом. Огнем уничтожена комната на площади 25 кв м, собственник помещения устанавливается.
Еще одно происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Шполянской в Симферополе. В ночь на понедельник произошло возгорание обшивки входной двери квартиры на пятом этаже девятиэтажки. Площадь пожара составила 1,5 кв м, его ликвидировали до прибытия подразделений МЧС.
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