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Крепитесь: озвучен комплекс опасных явлений, который обрушится на Приморье
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Крепитесь: озвучен комплекс опасных явлений, который обрушится на Приморье 

Primpress + ещё 1 3 часа назад
Фото: Primpress
Специалисты метеорологического центра «Фобос» озвучили список опасных природных явлений, которые обрушатся на Приморский край в ближайшие несколько дней, сообщает PRIMPRESS.
«4-5 сентября на востоке Приморья ожидается комплекс опасных явлений: очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, нагонный прилив и опасное волнение моря. Подпор устьев малых рек с моря может обернуться быстроразвивающимися наводнениями с размывом автодорог и разрушением мостов», — рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, что неблагоприятный прогноз погоды для Приморья озвучили в Росгидромете. По словам специалистов, уже 4-5 сентября в Японское море выйдет «мощный супертайфун», который после этого пройдет по побережью Приморья в сторону Хабаровского края.
«Он принесет очень много влаги. Выпадет как минимум месячная норма осадков. Мы ожидаем, что 4-5-го числа наиболее тяжелая ситуация будет на востоке и северо-востоке Приморья и Хабаровского края, потому что он будет смещаться в сторону низовья Амура», — рассказал в эфире телеканала «Мир-24» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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