Крепитесь: озвучен комплекс опасных явлений, который обрушится на Приморье

Специалисты метеорологического центра «Фобос» озвучили список опасных природных явлений, которые обрушатся на Приморский край в ближайшие несколько дней, сообщает PRIMPRESS.

«4-5 сентября на востоке Приморья ожидается комплекс опасных явлений: очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, нагонный прилив и опасное волнение моря. Подпор устьев малых рек с моря может обернуться быстроразвивающимися наводнениями с размывом автодорог и разрушением мостов», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что неблагоприятный прогноз погоды для Приморья озвучили в Росгидромете . По словам специалистов, уже 4-5 сентября в Японское море выйдет «мощный супертайфун», который после этого пройдет по побережью Приморья в сторону Хабаровского края.