Циклон смещается с Дальнего Востока, но дожди остаются

Прогноз погоды в дальневосточном регионе все еще неблагоприятный. Синоптики сообщают, что отголоски тайфуна «Джеби» смешаются в сторону Охотского моря, однако его влияние еще ощущается. Сегодня, 6 сентября, дождливая погода будет держаться в Хабаровском крае , на Сахалина, в Магаданской области . В Амурской области и Приморье возможны небольшие осадки.

Как сообщает «Гисметео», 7 сентября на регион обрушится очередной циклон, движущийся из Китая . С собой он несет слабые и умеренные дожди в Приморском и Хабаровском краях.

Прогноз погоды на 6 сентября в городах Дальнего Востока

Прогноз погоды в Благовещенске: Днем +17°C, возможен дождь. Ночью +10°C, возможен дождь.

Прогноз погоды в Биробиджане : Днем +18°C, дождь. Ночью +12°C, дождь.

Прогноз погоды в Петропавловске-Камчатском: Днем +17°C, облачно. Ночью +10°C, возможен дождь.

Прогноз погоды в Магадане: Днем +14°C, возможен дождь. Ночью +10°C, возможен дождь.

Прогноз погоды во Владивостоке: Днем +21°C, дождь. Ночью +16°C, дождь.

Прогноз погоды в Якутске: Днем +12°C, облачно. ночью 1 °C, мокрый снег.

Прогноз погоды в Южно-Сахалинске: Днем +21°C, дождь. Ночью +16°C, дождь.

Прогноз погоды в Хабаровске: Днем +17°C, дождь. Ночью +14°C, дождь.

Прогноз погоды в Анадыре: Днем +14°C, пасмурно. Ночью +8, возможен дождь.

Справка «СП»

В целом, согласно прогнозу погоды в Приморском крае на сентябрь, всю первую половину месяца ожидаются дожди. Лишь в выходные (8−9 сентября) во Владивостоке благоприятный прогноз погоды — солнечно, температура воздуха 17−20 градусов днем. С 12 сентября в Приморье снова будет дождливо, а температуру прогнозируют в диапазоне 17−20 градусов. Больше ясных и солнечных дней в Приморском крае ожидают прогнозисты погоды к концу месяца.

Много дождей в первой половине сентября и в прогнозе погоды для Хабаровска. Во второй половине месяца в регионе похолодает, синоптики обещают дневную температуру 13−15 градусов, в самом конце сентября температура может падать и до 9 градусов. Но возможны и проблески теплой погоды — 19−20 градусов. Хорошие новости погоды могут ожидать хабаровчан, в частности, в последние выходные сентября, хотя в прогнозе есть и небольшой дождь.

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