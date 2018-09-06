На Дальнем Востоке ликвидируют последствия тайфуна «Джеби»

На Сахалине восстановлено движение по основным трассам, открыта паромная переправа. Ремонтные бригады расчищают железную дорогу, восстанавливают подачу электричества — сейчас света нет в четырех населенных пунктах. Самая сложная ситуация в Макаровском районе. Из-за схода селевого потока на водохранилище он остался без питьевой воды. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации. На севере Хабаровского края дожди еще продолжаются. Нарушено энергоснабжение. Спасатели помогают жителям подтопленных населенных пунктов. А в Приморье от большой земли отрезаны девять сел. Накануне в некоторых районах выпало полторы месячные нормы осадков. И это плюс к тем проливным дождям, которые не прекращались в крае с середины августа.